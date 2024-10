Die Luftpistolen-Bundesliga-Mannschaft des ESV Weil bestreitet am Wochenende (19./20. Oktober) die Wettkämpfe drei und vier. Gastgeber ist die SSG Dynamit-Fürth. Das Weiler Team trifft am Samstag ab 18 Uhr auf den Gastgeber. Es ist das Spitzenduell des dritten Wettkampftages. Da trifft Spitzenreiter Weil auf den dritten Fürth. Beide Mannschaften haben ihre beiden Wettkämpfe zum Saisonauftakt gewonnen. Am Sonntag sind die Weiler dann gegen SG Edelweiß Scheuring gefordert. „Das Duell gegen Fürth wird schon so etwas wie eine Standortbestimmung für uns“, erwartet ESV-Trainerin Helga Kopp ein starkes Fürther Team. Nicht dabei ist dieses Mal Viktor Bankin. „Wir hoffen, dass er im Dezember noch einmal für uns schießt“, so Kopp. Für den Ukrainer übernimmt Pavel Svetlik die Ausländerposition. Der Tscheche greift als frisch gebackener Papa ins Geschehen ein. Die Weiler Mannschaft komplettieren Michael Schwald, Patrick Meyer (Foto), Michael Bittner, Sylvain Garconnot und Cora Onuseit. Je nach den Trainingseindrücken wird Helga Kopp entscheiden, wer bei Weil an Position fünf schießt.