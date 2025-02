Sportschießen: Mit Drahtseil-Nerven zum DM-Triumph

Auf ESV-Seite beide Ukrainer dabei

Das Bundesliga-Team aus dem südwestlichsten Zipfel der Republik war für dieses Bundesliga-Finale „all in“ gegangen. So bot Kopp mit Viktor Bankin und Oleg Omelchuk die beiden ukrainischen Ausnahmeschützen auf. Die Rechnung ging hundertprozentig auf, weil alle eingesetzten Weiler Schützen an den beiden Wettkampftagen über sich hinaus wuchsen. „Einfach nur großartig diese Leistung. Ich bin so dankbar, dass ich diese tolle Mannschaft nunmehr seit elf Jahren trainieren darf. Dass ich einmal einen deutschen Meistertitel mit meiner Mannschaft erringen würde, hätte ich nicht zu träumen gewagt, war Kopp im ersten Interview aus dem Häuschen.

Omelchuk der 41-jährige Ukrainer, seit 2002 als Sportlehrer im Ministerium für Familie, Jugend und Sport in seinem Land tätig, ist in seiner aktiven Laufbahn bislang auch international sehr erfolgreich gewesen. Bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio gewann Omelchuk mit der Luftpistole auf die zehn Meter entfernte Scheibe die Bronzemedaille. Omelchuk feierte in Rotenburg seine Premiere in dieser Saison.