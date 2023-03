Sportschießen Schwald holt Silber mit dem Team

Im Goldfinale ging es für Robin Walter, Paul Fröhlich und Michael Schwald gegen die Türkei. Das deutsche Trio fand zunächst schwer in den Wettkampf und punktete erst beim 1:5 erstmals. In der Folge kam das Team jedoch besser in Schwung, glich beim 5:5 erstmals aus und übernahm beim 11:9 erstmals die Führung. Als die Türken in diesem ausgeglichenen Wettkampf zum 13:13 egalisierten, wurde es dramatisch: Beide schossen eine 28,9, sodass es 14:14 stand und die nächste Serie über Gold und Silber entscheiden musste. Die Türken legten mäßige 29,1 Ringe vor, doch es sollte reichen, weil Schwald und Fröhlich nur niedrige Neunerwertungen erzielten und die 10,6 von Walter zu wenig war (28,9). nod