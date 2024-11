Die große positive Überraschung ist Enrico Schaich aus der zweiten Mannschaft. Im siebten Wettkampf gegen die HSG München schoss er an Position fünf herausragende 380 Ringe und gewann sein Duell klar. Schaich hat aktuell auf den Positionen vier und fünf gegenüber Michael Bittner und Cora Onuseit die Nase vorne. Schaich wird am Wochenende in Hambrücken an Position vier schießen. An Position fünf wird sich Helga Kopp zwischen Onuseit und Bittner entscheiden.