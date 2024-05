Der 24-Jährige setzte sich am Samstag im Bundesleistungszentrum in Wiesbaden in einer dramatischen internen Olympia-Qualifikation gegen Michael Schwald (Lörrach-Hauingen) durch, drehte den Vier-Ringe-Rückstand aus dem ersten Duell in einen Ein-Ring-Vorsprung nach dem zweiten und finalen Zweikampf, den er mit 582:577-Ringen am Bundesstützpunkt in Wiesbaden gewann.