Sportschießen: Souveräner ESV-Auftakt

Schnellschießer Bittner schockte seinen Gegner Michael Heise im dritten Durchgang mit 99 von 100 möglichen Ringen und nahm seinem Gegner sechs Ringe ab. Das war die Führung. Die gab Bittner dann mit 92 Ringen in Durchgang vier nicht mehr ab. Auch Michael Schwald zog mit seiner dritten Serie am starken Andreas Heise vorbei. Der Kemptener legte zunächst 99 Ringe in der ersten Serie vor, konnte das Niveau aber in den folgenden drei Durchgängen nicht halten. So lag Schwald am Ende mit drei Ringen vorne und holte den nächsten Siegpunkt. Meyer, der zuvor noch an einem internationalen Wettkampf in der Schweiz teilgenommen hatte, schockte seinen Gegner Marcel Rinn nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen in der letzten Serie mit einem Score von 99 Ringen und lag am Ende sechs Ringe vorne.