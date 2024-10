Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Duellen 2:2. Schwalds Niederlage bedeutete dann die Gesamt-Niederlage. Für die beiden anderen Erfolge sorgten Pavel Svetlik und an Position fünf Sylvain Garconnot, der sich gegen seinen Gegner Andreas Meixner deutlich mit zehn Ringen Vorsprung durchsetzte. Svetlik lag am Ende an Position drei vier Ringe vor Martin Raabe.

Unter ihren Möglichkeiten blieben am Samstag in Fürth Weils Nummer zwei Patrick Meyer und Michael Bittner an Position vier. Vor allem Bittner hatte große Probleme, kam nur auf 363 Ringe. Meyer blieb unter 380 Ringen und musste sich der Fürtherin Sandra Reitz beugen. Sie erzielte mit 381 Ringen das Top-Ergebnis der Begegnung.