Sportschießen: Victor Bankin gibt sich die Ehre

„Wir wollen auch in dieser Saison vorne mitschießen, wenn auch die Konkurrenz noch stärker geworden ist. Unsere Mannschaft hat für die Saison 2024/25 das Potenzial, um am Ende ganz oben zu stehen,“ meldet Trainerin Helga Kopp Ansprüche an. Die sind auch berechtigt. War es doch die Schwäbin, die in Fachkreisen einen ausgezeichneten Ruf genießt, die das Weiler Team in den vergangenen Jahren zu großen Erfolgen führte. Beim ESV ist allen noch in bester Erinnerung, als die Luftpistolenmannschaft bei den deutschen Titelkämpfen im Februar bis ins Halbfinale kam und schließlich mit Bronze heimkehrte. In der aktuelle Saison ist natürlich die Final-Teilnahme am Wochenende 8./9. Februar erneut das Ziel. Nun sollen bereits die beiden Duelle zum Saisonstart aus ESV-Sicht echte Hingucker werden. Denn: Victor Bankin gibt sich die Ehre. Der 34-jährige Ukrainer verstärkt den ESV Weil am ersten Wettkampfwochenende. In diesem Jahr startete Bankin bei den Olympischen Spielen in Paris, belegte im Luftpistolen-Wettkampf den elften Rang. Einen Spitzenplatz im Team-Ranking nimmt Michael Schwald ein. Der Weltcup erfahrene Luftpistolen-Schütze aus Hauingen verpasste Olympia nur hauchdünn. Der ESV Weil geht also in der Ötlinger Mehrzweckhalle mit zwei Weltklasse-Schützen in die ersten beiden Wettkämpfe.