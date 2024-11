Sportschießen: Weil schlägt auch München

In Ludwigsburg setzten sich die Weiler gegen die HSG München mit 3:2-Duellpunkten durch. Mit nur einer Niederlage führt der ESV nun gemeinsam mit Fürth weiter die Tabelle der Südgruppe an. Wie schon in den Bundesliga-Wettkämpfen zuvor sind Michael Schwald und Patrick Meyer eine Bank. Schwald an Position eins ließ Davaakhuu Enkhtaivan, dem Spitzenschützen der Münchner, keine Chance, setzte sich in der 40 Schuss-Serie mit 385:380-Ringen klar durch. Auch Meyer ließ an Position zwei nichts anbrennen, bezwang Mariia Polishuk noch deutlicher als Schwald. Pavel Svetlik, der den Ukrainer Viktor Bankin ersetzte, blieb unter seinen Möglichkeiten und verlor gegen Andreas Martin nur mit einem Punkt Differenz. Nach der klaren Niederlage von Sylvain Garconnot ruhten die Hoffnungen auf Enrico Schaich. Und Schaich enttäuschte Trainerin Helga Kopp nicht. Der Schütze aus der Zweitbundesliga-Mannschaft holte mit seinem klaren 380:370-Erfolg die „Kastanien“ für den ESV Weil aus dem Feuer.