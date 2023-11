Spotify-Star: Taylor Swift dankt Fans mit Song für Chartplatzierung

Das Lied war laut Branchenblatt "Variety" im Mai schon exklusiv auf ihrer Internetseite angeboten worden. Auch auf ihrer aktuellen Welttour habe es den Song auf CD gegeben. Nun "könnt Ihr ihn endlich überall hören", wie es von der Künstlerin auf Instagram hieß. Auf der Streaming-Plattform Spotify wurde ihre Musik 26,1 Milliarden Mal gespielt.

Mit einem Konzert in São Paulo schloss Swift am Sonntag die Südamerika-Etappe ab, im Februar sollen die Konzerte dann in Japan weitergehen. Der Europa-Auftakt ist für Mai in Paris geplant. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.