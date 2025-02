Spottpreise Razzies-Überraschung: Coppola freut sich über Schmähpreis

Coppola sieht es als eine Ehre

Dies sei eine Ehre in einer Zeit, "in der so wenige den Mut haben, gegen die vorherrschenden Trends beim Filmemachen anzugehen", schrieb Coppola am Freitag auf Instagram. Er dankte seinen "Megalopolis"-Kollegen, die mit ihm ein "Kunstwerk" geschaffen hätten. Er wolle daran erinnern, dass es bei Kassenerfolgen nur um Geld gehe - und das habe "wie Krieg, Dummheit und Politik keinen echten Platz in unserer Zukunft".

Das teure Epos mit Schauspieler Adam Driver als visionärer Erfinder in der futuristischen Stadt New Rome wurde von vielen Kritikern als überfrachtet verrissen und floppte an den Kinokassen.