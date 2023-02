Frühe Förderung

Der Kiwanis-Club Wiesental hatte die Leitung der Sprachheilschule in Hausen zu einem Vortrag eingeladen. Rektor Hugo Brauer und Konrektorin Alexandra Kilb stellten den Mitgliedern die Sprachheilschule des Landkreises Lörrach als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den enthaltenen Aufgabenbereichen vor.

Neben der Beschulung von Kindern mit Förderbedarf bietet die Sprachheilschule auch Beratung und Unterstützung in anderen Feldern an: es gibt die Frühberatung und Frühförderung für Kinder im Vorschulalter durch den Frühförderverbund Hausen, den Sonderpädagogischen Dienst Sprache für Kinder an allgemeinen Schulen im Landkreis Lörrach, und es arbeiten Sonderpädagogen der Sprachheilschule in den Sprachheilgruppen des Emma-Fackler-Schulkindergartens in Weil am Rhein.