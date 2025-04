Springreiten: Dreher verpasst das Podest knapp

Die St. Jakobshalle scheint dem Franzosen Julien Epaillard zu liegen. Nicht nur, dass er bereits im Januar während des CHI-Basel die Weltcup Etappe gewinnen konnte. Auch an diesem Wochenende schwimmt der Franzose auf einer Erfolgswelle und strebt mit Sicherheit auch den Gesamtsieg an. Er hatte es also in der Hand. Schweiz oder Frankreich? Doch noch bevor Fuchs die Halle verlassen hatte, schallte es durch den Lautsprecher: „Julien Epaillard verzichtet auf seinen Start im Stechen.“ Damit stand fest: Heimsieg für Martin Fuchs und gleichzeitig einen großen Sprung nach vorn in der Gesamtwertung für ihn.

Vier Deutsche leisten sich je einen Abwurf

Bei den weiteren deutschen Reitern war das Glück nicht auf deren Seite. Richard Vogel kassierte einen Abwurf am letzten Sprung des Umlaufs, Sophie Hinners bereits früher im Parcours und auch Ehning und Stevens verließen mit vier Punkten das Parkett.

In der Gesamtwertung führt Epaillard (74 Punkte) vor Fuchs (70) und dem Weltcupführenden und Weltcup-Finalsieger der letzten beiden Jahre. Henrik von Eckermann (Schweden) leistete sich in der zweiten Wertungsprüfung einen Abwurf und verpasste das Stechen. Die deutschen Starter belegen die Plätze neun (Hinners), zehn (Vogel), elf (Dreher) und 15 (Ehing) und 20 (Stevens). Am Sonntag fällt ab 14 Uhr die Entscheidung.