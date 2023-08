Springreitsport Mit ihm hat keiner gerechnet

Diesmal musste er in seinem Schlussbericht nicht in seine Trickkiste greifen, um in seiner Rückschau das größte Reitturnier auf deutscher Seite im Dreiländereck in schillernden Farben zu schildern: „Ich bin rundum zufrieden. Mehr als das! Es war ein großartiges Turnier im Springen und Dressur. Den Regen konnten wir locker verkraften. Der Zuschauer-Zuspruch war beträchtlich und am Samstag herausragend. Und es wurde wieder großer Sport geboten. Was will man mehr.“

Beträchtlich aufgewertet wurden die Spring-Wettbewerbe auf Sengelen durch die Teilnahme von Weltklasse-Springreiter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen/RV Dreiländereck). Dreher stelle beim Schopfheimer Turnier seine beiden neuen Rösser Duobin und Jason vor.