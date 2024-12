Spritpreise Drittteuerstes Tankjahr - 2025 könnte etwas billiger werden

Die geopolitische Lage bleibt ein großer Unsicherheitsfaktor. Härtere US-Sanktionen gegen den Iran könnten das Angebot verknappen. Sollten die von Trump angekündigten Zölle die Weltwirtschaft belasten, könnte das wiederum die Ölnachfrage dämpfen.

Ein kleiner Anstieg steht schon so gut wie fest

Es kommt also vor allem auf das Öl an, wie es weitergeht. Eine kleine Änderung für das kommende Jahr ist bereits absehbar: Wenn zum 1. Januar der C02-Preis von 45 auf 55 Euro pro Tonne steigt, dürfte sich das auch an der Zapfsäule bemerkbar machen. Rund drei Cent pro Liter macht das aus.

Ein exakter Sprung um die drei Cent am ersten Tag des neuen Jahres ist allerdings unwahrscheinlich. Erfahrungsgemäß ist ein weicher Übergang zu erwarten. Zudem kann dieser Preisaspekt von anderen Entwicklungen überlagert werden.

Insgesamt verursacht der CO2-Preis laut Berechnungen des ADAC ab kommendem Jahr Kosten von etwa 15,7 Cent pro Liter Benzin und 17,3 Cent pro Liter Diesel. Der exakte Wert kann je nach Biospritbeimischung schwanken.

Wer beim Sprit sparen will, tankt also vielleicht doch noch im laufenden Jahr voll. "Am besten abends", rät Laberer: "Dann sind die Kraftstoffe in der Regel ein paar Cent billiger als am Morgen." Zwischen den einzelnen Wochentagen gibt es dagegen - anders als früher - nur noch minimale Unterschiede.

Darüber hinaus rät der Experte Fahrern von Benzinmotoren dazu, über E10 nachzudenken, das pro Liter meist 6 Cent billiger als klassisches Superbenzin der Sorte E5 ist. "Die allermeisten Benziner vertragen das problemlos", betont er. Dennoch mache es nur etwa ein Viertel des Benzinabsatzes aus.

"Hier hält sich hartnäckig die Mär, dass es schlecht für den Motor sein könnte. Dabei stimmt das nicht, wenn das Auto für E10 freigegeben ist. Österreich beispielsweise hat vergangenes Jahr Super E5 abgeschafft - ohne dass dort Autos kaputtgehen."

Eine Abschaffung von E5 sieht Laberer skeptisch. "Viele Verbraucher würden dann auf deutlich teurere Produkte wie Super Plus ausweichen. Einige - etwa Oldtimer-Fahrer - auch ausweichen müssen", befürchtet er. Und der Preisvorteil von E10 könnte dann auch dahin sein. "Momentan gibt es den - nicht zuletzt, weil die Hersteller gewisse Quoten erfüllen müssen."