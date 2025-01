St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach: Anzahl der Geburten im „Eli“ ist gegen den Bundes-Trend gestiegen

Erhöht habe sich im Eli die Rate der Spontangeburten, das heißt: der „normalen“ Geburten, die in der Regel innerhalb von zwei Wochen vor oder nach dem errechneten Geburtstermin stattfinden. Die Wehen setzen bei Spontangeburten meist selbstständig, ohne weitere Unterstützung, ein. Die steigende Rate von 58 Prozent im Jahr 2013 auf 64 Prozent im Jahr 2024 deute auf „eine qualitativ hochwertige Geburtshilfe hin“, erklärt Bohlmann: Sie spiegele die Fokussierung auf natürliche Prozesse und die Vermeidung unnötiger Eingriffe wider. Wobei, dies betont der Chefarzt, bei entsprechender Notwendigkeit das gesamte Instrumentarium operativer Möglichkeiten genutzt werde.

Die Kaiserschnitt-Rate

In der gleichen Zeitspanne habe die Kaiserschnitt-Rate von 32,5 auf 30,5 Prozent abgenommen. Auch dies sei ein Hinweis auf eine patientenorientierte Geburtshilfe, der die Bestrebungen einer Klinik deutlich mache, Frauen eine möglichst natürliche Geburtserfahrung zu bieten. Für eine Klinik der geburtshilflichen Maximalversorgung, in der auch die vergleichsweise häufig per Kaiserschnitt entbundenen Risikoschwangerschaften betreut werden, sei diese Zahl bemerkenswert niedrig, so Bohlmann. Wichtig sei: „Die niedrige Rate geht nicht auf Kosten der Sicherheit. Kaiserschnittgeburten sind in bestimmten Fällen unverzichtbar. Entscheidend ist, dass die Eingriffe dort vorgenommen werden, wo sie notwendig und medizinisch indiziert sind.“

Sicherheit geht vor

Die Anzahl der vaginal-operativen Geburten sei zwischen den Jahren 2013 und 2024 von 9,3 auf 5,7 Prozent gesunken. Diese Rate zeige an, wie häufig Geburtshilfemaßnahmen wie etwa die Verwendung von Saugglocke oder Geburtszange eingesetzt werden müssen, um vaginale Geburten zu unterstützen.