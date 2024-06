St. Josefshaus Herten: Altes Bernhardshaus ist abgerissen worden

Der Abriss des ehemaligen Bernhardshauses erfolgte in den zurückliegenden Wochen und markierte einen weiteren Schritt auf dem Campus des St. Josefshauses hin zu funktionellen und zeitgemäßen Betreuungs- und Wohnbauten für die Bewohner.

In Betrieb ist bereits das „neue Bernhardshaus“, das in unmittelbarer Nähe des bisherigen Gebäudes errichtet wurde und in welches ein Teil der bisherigen Bewohner des Altbaus eingezogen ist. Eine weitere Gruppe der Bewohner des früheren Bernhardshauses ist in die Wohnanlage in der Kirchstraße umgezogen.