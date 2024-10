St. Josefshaus Herten: Fleißige Jubilare geehrt

Eine Werkstatt könne nur dann erfolgreich sein, so Ackermann, wenn sie diese drei wesentlichen Elemente vereint: den Erfindergeist, um die Arbeitsplätze zu gestalten, kreative Ideen für optimale Arbeitsabläufe, und vor allem die Bereitschaft der Beschäftigten, sich immer wieder auf Neues einzulassen. „Mit Ihrem Fleiß, der Begeisterung für die Arbeit und der Sorgfalt, mit der Sie ihre Aufgaben erledigen, ziehen Sie immer wieder Besucher in ihren Bann, die einen Eindruck von der Arbeit in den Werkstätten gewinnen möchten. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Inklusion und zeigt der Gesellschaft, was Ihnen Arbeit bedeutet.“