Darin wird Zanger in einem 2019 geführten Interview folgendermaßen zitiert: „Ich liebe die behinderten Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Offenheit, Natürlichkeit, Spontanität, Originalität.“ Und weiter: „Es war stets ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ja, ein gemeinsames Unterwegssein.“ Das sei es auch, was man sofort spüre, wenn man ihr begegne.

Seit 2004 ist Zanger im „Quasi-Ruhestand“, denn bereits seit dem Jahr 2000 und bis heute ist sie als Mesnerin an der Kirche St. Josef auf dem Gelände der Einrichtung weiterhin für die Bewohner und die Mitarbeiter aktiv.