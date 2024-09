Staat für muslimischen Orden: Albaniens Premier irritiert mit Idee für Orden-Staat

Rama hatte seine Idee erstmals am Sonntag beim Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York kurz vorgestellt und damit die meisten seiner Landsleute völlig überrascht.

Eigene Grenzen, Verwaltung und Reisepässe geplant

Der Anführer des Bektaschi-Ordens in Tirana, Edmond Brahimaj, äußerte sich begeistert: Die "hervorragende Initiative" werde "eine neue Ära der religiösen Toleranz und der Förderung des Friedens" einläuten. Der "Vatikan" der Bektaschi solle in Tirana auf einer Fläche von gut zehn Hektar am derzeit dort ansässigen "Weltzentrum der Bektaschi" entstehen, mit eigenen Grenzen, Verwaltung und Reisepässen.