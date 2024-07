Staatsangehörigkeitsrecht: Deutlich mehr Anträge auf Einbürgerung in einigen Städten

Die Union und die AfD hatten scharfe Kritik an der Reform geübt.

Nach Informationen von "Bild" stellten in Hessen in diesem Juli 3.300 Ausländer einen Antrag auf Einbürgerung, nach 2.600 im Juli des Vorjahres. In Hamburg seien im Juli 76 Prozent mehr Anträge eingegangen als im Vorjahresmonat, berichtete die Zeitung. In Bremen seien es 41 Prozent mehr gewesen, in Schleswig-Holstein 38 Prozent.