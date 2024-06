Wuppertal - Kriminelle sollen versucht haben, die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher zu erpressen. Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte, sagte am Montag Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal. Seine Behörde ermittelt "derzeit intensiv" in dem Fall, wie die Staatsanwaltschaft erklärte.