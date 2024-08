Am 24. Mai rückte die Feuerwehr zu dem Großeinsatz neben einem – zu diesem Zeitpunkt nicht genutzten – italienischen Markt an der Ecke Teichstraße/Kanderner Straße aus. Gebrannt hatte es im angrenzenden Haus nebenan, das mit dem Supermarkt verbunden ist, so Michael Ortlieb, Kommandant der Lörracher Feuerwehr, seinerzeit. Die Flammen des offenen Feuers hätten auch auf das erste Geschoss übergegriffen, sagte Ortlieb. Das Haus sei unbewohnbar. Das Feuer war bereits nach wenigen Minuten gelöscht, indes richtete die starke Rauchentwicklung ebenfalls Schaden an. Auf Anfrage unserer Zeitung schreibt die Oberstaatsanwältin und Medienreferentin Karin Sattler-Bartusch: „Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchungen sowie die weiteren Ermittlungsergebnisse weisen auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Ein Tatverdacht richtet sich gegen drei Personen.“ Beim Ausbruch des Brands befanden sich laut Polizeipressesprecher Thomas Batzel vier Personen im ersten Obergeschoss. Verletzt wurde offenbar niemand. Die im Haus lebenden Personen kamen dem Vernehmen nach bei Bekannten unter, so die damalige Auskunft der Polizei.