Staatsanwaltschaft Stuttgart Duo wegen Drohschreiben und Brandanschlag angeklagt

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den beiden unter anderem durch Videoaufzeichnungen an einem Tatort. Zudem waren DNA-Spuren an Drohschreiben und Tatorten gefunden worden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zuvor mitgeteilt hatte. Das Duo ist demnach bisher nicht wegen politisch motivierter Straftaten aufgefallen. Es hatte unter anderem in Stuttgart gewohnt, war aber zuletzt ohne festen Wohnsitz. Es waren zuvor vier Wohnungen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt und ein Büro in Berlin durchsucht worden.

Der Generalbundesanwalt hatte in den vergangenen Monaten zunächst die Federführung übernommen, weil die Ermittler die RAZ für eine mögliche terroristische Vereinigung hielten. Dafür sind aber mindestens drei Personen notwendig. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe deshalb kurz vor den Festnahmen an die Stuttgarter Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Sie waren im Oktober 2020 festgenommen worden.

