Staatsoper Hamburg: Omer Meir Wellber wird Generalmusikdirektor

Hamburg sei für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Seit 15 Jahren arbeite er ungefähr jede Woche in einer anderen Stadt. "Jetzt möchte ich gerne in einem großen Haus arbeiten und mit einem Orchester etwas entwickeln und in die Tiefe gehen", sagte der Dirigent. Er freue sich besonders auf das Philharmonische Staatsorchester, "dessen Musikerinnen und Musiker über viele Jahre unter sehr unterschiedlichen Dirigaten bewiesen haben, mit welcher Begeisterungsfähigkeit sie bereit sind, sich auf immer neue und auch unkonventionelle Wege einzulassen".

Für den designierten Intendanten Tobias Kratzer ist Wellber "ein Glücksfall für Hamburg, für das Haus und für das Publikum", weil er sowohl sein Wunschkandidat als auch der des Philharmonischen Staatsorchesters war. "Omer Meir Wellber ist ein Dirigent, der nicht nur in den unterschiedlichsten Epochen zuhause ist, sondern dessen Denken und Programmatik lustvoll und undogmatisch auf die überraschende Rekombination setzt, auf musikalische Exzellenz und einen gemeinsamen Ensemblegeist", sagte Kratzer. Genau dafür solle die Hamburgische Staatsoper in Zukunft stehen.