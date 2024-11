Terror-Prozess in Jena Vorwurf: Anschlagsplan mit mindestens zehn Toten in Schweden

Angeklagte schweigen bislang zu Vorwürfen

Zu den Vorwürfen äußerten sich die Angeklagten beim Prozessauftakt nicht. Der Anwalt des 30-Jährigen stellte aber in Aussicht, dass sich sein Mandant beim nächsten Verhandlungstermin einlassen werde. Der 23 Jahre alte mutmaßliche Komplize werde schweigen, teilte dessen Verteidiger mit.

Allerdings machte der ältere Angeklagte Angaben zu sich selbst. Auf gebrochenem Deutsch und unterstützt von einem Dolmetscher sagte er, dass er eine Frau und drei Kinder im Alter von einem bis sieben Jahre habe. Den Vater der Frau habe er in einer Moschee in Gera kennengelernt, dieser habe die Ehe nach islamischem Ritus vorgeschlagen.

2015 sei er aus Afghanistan geflohen und nach Deutschland gekommen. Zuvor hatte er bereits mehrere Jahre in den Niederlanden gelebt, allerdings sei sein Asylantrag dort abgelehnt und er abgeschoben worden. Sein aktueller Aufenthaltstitel für Deutschland sei im September ausgelaufen.

Besonders gefährlicher IS-Ableger

Der ISPK ist laut Verfassungsschutzbericht 2023 der aktuell stärkste unter den verschiedenen Regionalablegern des IS. Er wurde 2015 in Afghanistan gegründet. In der Vergangenheit hatte es in Deutschland immer wieder Festnahmen im Zusammenhang mit dem ISPK gegeben. Der ISPK habe es geschafft, sehr viele Anhänger und Mitstreiter hinter sich zu scharen, hatte der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, bei der Vorstellung des Berichts gesagt. Die Gruppe rufe dazu auf, "große Anschläge" zu begehen.