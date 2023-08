„Stadt der Kinder“ in Grenzach-Wyhlen Das Leben im Kleinen durchgespielt

Steuern senken, aber nicht zu sehr, damit die Ausgaben noch finanziert sind. Was nach Haushaltsberatungen des Gemeinderats klingt, war vergangene Woche auch ein wichtiges Thema in der „Stadt der Kinder“. Die größte Veranstaltung des Kinderferienprogramms bot 94 Kindern fünf Tage lang spielerisch einen Einblick in das Leben der Erwachsenen. Insgesamt 21 Helfer und Betreuer unterstützten Jessica See und Kerstin Brutschin von der Gemeindeverwaltung sowie das Team des Fördervereins Kinder, Jugend und Kultur bei der Aktion zum Ferienauftakt.