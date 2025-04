Stadt-Jubiläum: Die Todtnauer Jubiläumsglocke ist gegossen

Auf Spenden angewiesen

Die Weihe der Todtnauer Jubiläumsglocke soll am Dreifaltigkeitssonntag, 15. Juni, am Ende des Pontifikalamtes mit Weihbischof Christian Würtz auf dem Kirchvorplatz erfolgen. Das erste Läuten der neuen Glocke wird nach Abschluss der Turmsanierung zu hören sein, die voraussichtlich 2026 beginnen soll. Bis dahin wird die Glocke in einem Schaugestell in der Pfarrkirche zu sehen sein. Da die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen finanziell nicht allein zu stemmen sind, ist die Seelsorgeeinheit auf Spenden angewiesen. Unterstützer erhalten ab einer Spende von 150 Euro eine Tischglocke. Diese soll zu Hause eine Erinnerung an die Glockenweihe sein und trägt die Inschrift „1000 Jahre Todtnau“.