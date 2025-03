Stadtbibliothek Schopfheim: Neues Angebot der Bücherei

Edurino funktioniert in Kombination aus Figur, Stift und App, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbibliothek. Jede der Figuren aus dem Edurion-Universum schaltet ein Lernspiel mit passendem Lerninhalt frei, indem das Kind die Figur auf den Startbildschirm stellt. Der Dreikant-Eingabestift schult die Stifthaltung. Hiermit können Kinder leicht die App bedienen. Die App ist kostenlos im App Store (Apple), Google Play Store oder Amazon App Store erhältlich. Das System ist für Kinder von vier bis acht Jahren geeignet. Allerdings komme es ganz auf das Kind an, besonders wenn noch die richtige Stifthaltung geübt werden muss, eigne sich Edurion auch für ältere Kinder, heißt es weiter. Auf der Internetseite www.edurino.com sind hilfreiche Informationen über die Lernwelten und ein Überblick der verschiedensten Figuren erhältlich. Um die Lernwelt spielen zu können, muss die App heruntergeladen werden. Es ist zum Spielen der passende Stift erforderlich. Sowohl Figuren wie auch Stifte sind in der Bibliothek erhältlich und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis ausgeliehen werden. Die Ausleihe ist auf zwei Figuren oder eine Figur und ein Stift begrenzt.