Stadtentwicklung: Geschichte des Engelplatzes soll deutlicher sichtbar werden

Die Planung

Für die Rahmenplanung des Engelplatzes liegen bereits drei Gestaltungsvarianten vom „Büro w + p Landschaften“ vor. Leitgedanken für die Platzgestaltung sind neben der Klimaanpassung – mehr Grün, mehr Biodiversität, weniger Versiegelung – die Schaffung eines Aufenthaltsbereichs, der auch die historische Bedeutung des Engelplatzes – dem ehemaligen Viehmarkt – in Erinnerung ruft. Zudem soll der Aspekt der Innenstadtanbindung berücksichtigt werden: dies alles in Nachbarschaft zu einem Verkehrsknotenpunkt.

Die Anregungen

Angesichts der Komplexität der Aufgabe würdigte Dea Ecker als Sachverständige für den Gestaltungsbeirat die von Hans-Jörg Wöhrle erarbeiteten Varianten. Andy Schönholzer und Michael Koch regten indes an, eine auch vom Museumsverein geforderte Justierung in Betracht zu ziehen: Die historische Bedeutung des Platzes stärker zu berücksichtigen. Konkret könnte der Viehmarktbrunnen konzeptionell und mit einer Verlegung tatsächlich auch räumlich als Erinnerungsort erkennbarer im Zentrum der Gestaltung stehen. Dies, so wurde betont, stehe nicht im Widerspruch zu zentralen Planungselementen wie etwa dem Klimawäldchen.