Stadtentwicklung Lörrach: Bürger werden zur Innenstadtzukunft befragt

Passanten werden befragt

Zum Abschluss des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wird eine umfassende Befragung zur Innenstadtentwicklung vorgenommen. Den Auftakt bildet eine Passantenbefragung am Freitag, 23. Mai, und Samstag, 24. Mai, an zwei zentral gelegenen Standorten: an der Kreuzung Turmstraße/Tumringer Straße (zwischen Galeria und Müller) sowie an der Kreuzung Turmstraße/Palmstraße (am Übergang zum Bahnhofsplatz). Parallel dazu startet am 23. Mai eine Online-Befragung, die bis einschließlich 30. Juni verfügbar ist. Die Befragung wird mit dem Büro Dr. Acocella in Kooperation mit dem Büro Wissler & Partner, Basel durchgeführt, teilt die Stadt Lörrach mit. Die Ergebnisse der Befragung werden am Mittwoch, 16. Juli, ab 19 Uhr im Innocel Innovations-Center Lörrach, Marie-Curie-Straße 8, vorgestellt. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind eingeladen.

Zum Hintergrund

Das zugrundeliegende Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ unterstützt Städte und Kommunen dabei, auf aktuelle sowie strukturelle Herausforderungen in den Stadtzentren zu reagieren. Ziel ist es, Innenstädte als lebendige Identifikationsorte weiterzuentwickeln – hin zu multifunktionalen, resilienten und kooperativen Räumen des städtischen Lebens. Die geförderten Konzepte sollen insbesondere durch experimentelle Formate sowie in enger Verzahnung mit der Bund-Länder-Städtebauförderung einen Beitrag zur zukunftsfähigen Transformation der Zentren leisten. Gleichzeitig fördert das Programm den Wissenstransfer zwischen den teilnehmenden Städten, um erfolgreiche Ansätze bundesweit nutzbar zu machen.