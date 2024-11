Stadtentwicklung: Ortschaftsrat will Bahnhof Haagen im Sanierungsgebiet

Die Fördermittel

Um dafür, wie schon in der Vergangenheit, Geld aus der Städtebauförderung des Landes zu nutzen, wird der Gemeinderat am 21. November die Fläche des Sanierungsgebietes sowie die Frist für die Dauer der Sanierung festlegen und die Ergebnisse einer vorbereitenden Studie zu Sanierungszielen zur Kenntnis nehmen.

Der Bahnhof Haagen

Ein wichtiges Ziel ist die Einbindung des neuen Gewerbegebiets in die Siedlungsräume von Brombach und Haagen und die Anbindung an das Verkehrsnetz. Der Ortschaftsrat forderte am Dienstag, dass der Bahnhof Haagen Teil des Sanierungsgebietes wird. Das ist bisher nicht vorgesehen, obwohl der S-Bahn-Halt Haagen in schlechtem Zustand ist: Das Hauptgebäude ist in die Jahre gekommen, ein kleines Nebengebäude ist eine Brandruine.