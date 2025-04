Stadtentwicklung Schopfheim: Hitzige Debatte um Verkehr und Handel

„Ausreichend Parkplätze“

Demgegenüber verwiesen Kritiker der Rückabwicklung insbesondere aus den Reihen der Grünen und der SPD und auch Bürgermeister Harscher darauf, dass es genug Parkplätze in Innenstadt-Nähe gibt: Angefangen bei den Tiefgaragen „Schärers Au“ und „Uehlin“ über die Flächen an der Bismarckstraße, auf dem ehemaligen SBG-Parkplatz, auf Viehmarkt und Markplatz, am Stadtgraben oder am Wiesenweg bis hin zu den Parkbuchten entlang der Straßen rund um die Innenstadt und auch direkt an der Hauptstraße.

„Retten wir so den Handel?“

„Wir haben hunderte Parkplätze in Schopfheim – und diskutieren hier über neun weitere, für die Fahrradstellplätze und Aufenthaltsqualität verloren gehen. Rettet man so den Einzelhandel?“, fragte Samira Böhmisch (SPD) in die Runde. „Mit ein paar mehr Parkplätzen werden wir den Schopfheimer Einzelhandel nicht retten“, ließ der Raitbacher Ortsvorsteher Johannsen das Fragezeichen in seinem Statement weg.

Konkreter Ankerpunkt auf der Tagesordnung war der Vorschlag aus dem Rathaus zur „Rolle rückwärts“ in Sachen Stadtmöblierung. Vor zwei Wochen wurde das Thema im Bauausschuss wohlwollend vorberaten, nun sollte der Gemeinderat die Rückabwicklung beschließen. Grundlage war wiederum ein Antrag der CDU vom Januar 2024, der eben das gefordert hatte: Einige Möbel und Fahrradstellplätze wieder abzubauen, um (Park-)Platz für Autos zu schaffen.

Unübersichtliche Debatten

Die damalige, ähnlich unübersichtliche Debatte, endete auf einen Ordnungsantrag hin abrupt mit einer Abstimmung – wobei allerdings unklar blieb, welche der zahlreichen Anmerkungen zu dem CDU-Antrag denn nun mit-beschlossen worden waren. So jedenfalls verteidigte sich der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz in der Sitzung am Montag gegen die Vorwürfe von Thomas Kuri, dass der Antrag seiner Fraktion nicht eins zu eins in den aktuellen Beschlussvorschlag eingeflossen sei („Sie unterschlagen Parkplätze!“)

Festhalten am Ziel

Grundsätzliche Vorbehalte hatten SPD und Grüne angesichts der Vorlage – hält die Verwaltung darin doch explizit fest, dass „die Änderungen dem ursprünglich vom Gemeinderat beschlossenen Ziel zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt widersprechen.“ Es sei zu erwarten, dass sie zu mehr Durchgangsverkehr und insbesondere zu „Parkraumsuchverkehr“ führen.

Er sei durchaus bereit, die Lage angesichts der aktuellen Baustellen zu entschärfen. Eine grundsätzliche Abkehr vom Ziel einer Verkehrsberuhigung wolle er hingegen nicht, hinterlegte beispielsweise SPD-Sprecher Peter Ulrich und plädierte für eine Vertagung des Tagesordnungspunktes. Dieser Antrag wurde knapp (neun zu zwölf Stimmen) abgelehnt; der Vorschlag der Grünen – eine getrennte Abstimmung zu Abbau Fahrradstellplätzen/Verschieben von Möbeln – kam gar nicht erst zur Abstimmung.

Die Freien Wähler versuchten, die Diskussion auf einen wie auch immer gearteten Kompromiss zu lenken: „Wir haben entschieden wichtigere Themen, als Möbel hin und her zu schieben.“ (Hildegard Pfeifer-Zäh).

Kompromiss angenommen

Mit einem Kompromissvorschlag fand schließlich auch Bürgermeister Harscher wieder in die Spur, nachdem Diskussion und Sitzungsleitung zeitweise entglitten waren: In zwei Abstimmungsetappen sprach sich der Gemeinderat knapp (12 Ja, 10 Nein) für den teilweisen Rückbau von Möblierung und Fahrradstellplätzen aus – jedoch zeitlich befristet „so lange, bis die Großbaustellen durch sind“ (Bürgermeister Harscher).

Bis dahin freilich ist es noch eine Weile: Inklusive der geplanten Verlegung der Nahwärme in der Innenstadt „kann das bis 2028 dauern.“