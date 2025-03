Stadtentwicklung Schopfheim: Klare Regeln für Neuerungen in der Weiermatt

Das hat Folgen für Bauanträge für die Siedlung zwischen Eisweiher und Gewerbegebiet – gleich zwei Tagesordnungspunkte im Bauausschuss betrafen die Weiermattstraße: Zum einen soll aktuell ein Siedlungshaus abgerissen und neu aufgebaut werden. Zum anderen strebt die Stadt die Aufstellung eines Bebauungsplanes an, um Klarheit für Gestaltungen zu schaffen. Die Klarheit der Siedlungsstruktur gibt es in der Realität in der Weiermatt bereits, bestätigte die per Video zugeschaltete Planerin Christina Brand von fsp.Stadtplanung aus Freiburg.