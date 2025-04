Stadtentwicklung Schopfheim: Neuer Anlauf für Bremt-Erweiterung

Großes Manko allerdings: Die Bürger hatten bis dahin rein gar nichts von einer möglichen Bebauung des betreffenden Geländes gehört, und auch viele Gemeinderäte fühlten sich von der Stadtverwaltung offenbar zu wenig in die Planung eingebunden.

Sensibles Gebiet

Dabei hätte eigentlich klar sein müssen, dass es eine Menge Dialog braucht, um einem Bauprojekt in diesem in der öffentlichen Wahrnehmung so sensiblen und wichtigen Gebiet den argumentativen Boden zu bereiten: Das Grundstück ist zwar Privatgelände, die Eigentümerfamilie aber hält das Grundstück seit langem für die Öffentlichkeit zugänglich – und so wird es von Bürgern seit jeher als Naherholungsgebiet begriffen und genutzt.

Dass vor allem die betroffenen Anwohner von Bauplänen in direkter Nachbarschaft so gut wie nie begeistert sind, sei nachvollziehbar und völlig normal, weiß Faller aus jahrzehntelanger Investoren-Erfahrung. Das allein aber könne kein Ausschlusskriterium für jede neue Bebauung sein, zumal, wenn es um die Schaffung von Wohnraum gehe, die ja auch im Sinne der Stadt sei. Tatsächlich sei es auch die Verwaltung gewesen, die schon vor vier Jahren eine verdichtete Bebauung für dieses „Filetstück“ angeregt habe, schildert Faller. Er selbst habe in Orientierung an der übrigen Bremt-Bebauung eher an kleinteilige Strukturen – Reihen-, Einzel- oder Doppelhäuser – gedacht.

„Kritikpunkte entkräftet“

Einen wichtigen Kritikpunkt der Anwohner sieht Faller zwischenzeitlich gelöst: Die Erschließung des neuen Wohnquartiers müsste nicht durch das bestehende „Bremt“ erfolgen. Eine andere Lösung sei möglich, versichert er.

Etliche andere Bedenken, die dem Projekt damals entgegenschlugen, hätten seinerzeit bereits entkräftet werden können – wenn es denn die Gelegenheit gegeben hätte, ist sich Faller sicher. So seien in Vorbereitung des Bebauungsplans damals schon Umwelt- und Naturschutz-Gutachten erstellt worden. Vor allem aber verweist er auf ein hydrologisches Gutachten, welches das Grundstück mit Blick auf die Hochwassergefahr unter die Lupe nimmt. Ergebnis: Mit Blick auf ein Jahrhunderthochwasser (Hq 100) „bestehen keinerlei Bedenken für eine Bebauung“.

Das Projekt könnte über die Bebauung hinaus einen „nachhaltigen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten“, argumentiert Faller weiter. Ausdruck dieses Verständnisses sei der Vorschlag, einen Teil des Grundstücks der Stadt zu überlassen – zur Erweiterung der benachbarten Naturkita oder zur gezielten Veräußerung zur Haushaltsergänzung.

„Verbrannte Erde“

Seit jener Sitzung vor vier Jahren habe er mehrere Anläufe gestartet, das Projekt in Verwaltung und Kommunalpolitik doch noch anzuschieben, berichtet Faller – „aber das ist für viele verbrannte Erde.“ Gleichwohl hofft er, mit einer erneuten Initiative doch noch den entscheidenden Impuls zu geben. „Mit ökologischer Bauweise, durchdachten Grünräumen und generationenübergreifenden Wohnformen könnte ein Quartier entstehen, das Raum für ein vielfältiges, zukunftsfähiges Miteinander bietet“, wirbt er in seinem Schreiben – und setzt auf einen „gemeinsamen Weg, im konstruktiven Austausch.“