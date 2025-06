Stadtfest: Müllheim wird zur pulsierenden Festmeile

Um das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen und des Anliegerverkehrs in benachbarten Straßen zu ermöglichen, wurden Halteverbote für die Dauer des Fests angeordnet, teilt die Stadt mit. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Ein Halteverbot besteht auf beiden Seiten der Östlichen Allee ab dem Kreisverkehr Hebelstraße bis zur Einmündung Werderstraße. Auf der Ostseite der Neuen Parkstraße, wie auch in der Gerbergasse zwischen Marktplatz und Östliche Allee, sowie zwischen Östliche Allee bis Hafnergasse besteht ebenfalls ein Halteverbot. Nicht geparkt werden darf auch in der Hafnergasse auf beiden Seiten, sowie in der Badstraße bis zur Einmündung Oberer Brühl auf beiden Seiten. Ein Halteverbot (beidseitig) besteht auch in der Eisengasse und in der Staltengasse, die ohnehin für den Verkehr gesperrt sind.

Bushaltestelle wird verlegt

Die Bushaltestelle „Stadtmitte/Verkehrsamt“ wird nur am Sonntag wegen der Sperrung der Werderstraße anlässlich des Oldtimertreffens in die Nußbaumallee auf Höhe der Reinigung Höning verlegt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, Verlegungen von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs werden durch Hinweisschilder ausgewiesen.