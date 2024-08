Stadtgeschichte: Das Lörracher Freibad 1880: reine Männersache

Die späten 50er Jahre: Badespaß im Kanal

Brogle selbst kann sich noch gut daran erinnern, wie er Ende der 50er Jahre mit Freunden im Kanal schwamm, der heute in der Kernstadt vielerorts überbaut ist. In der Waschhausgasse stiegen sie ins Wasser und ließen sich bis nach Stetten auf Höhe der heutigen Feuerwehr treiben. Von dort wetzten die Jugendlichen zurück zum Einstiegspunkt – von Bewegungsmangel konnte keine Rede sein. „Spätestens um 22 Uhr mussten wir draußen sein, dann leitete die KBC hin und wieder Farben in den Kanal. Wer nach zehn Uhr abends im Kanal schwamm, war womöglich am nächsten Tag blau oder rot“, erzählt er.