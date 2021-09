Lörrach „Es lebe die Demokratie!“

Fokus auf jüdisches Leben in der Stadt

Als Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung legte Blume einen Fokus seiner Rede auf das jüdische Leben in der Stadt. Bereits zum Auftakt hatte Lutz darauf hingewiesen, dass Antisemitismus noch heute in vielfältigen Formen präsent sei – von Rechtsaußen und Linksaußen ebenso wie von Seiten eines islamischen Fundamentalismus. Blume erinnerte in bewegenden Worten an den Tag der Einweihung von Lörrachs neuer Synagoge – nicht zuletzt ein Beleg dafür, „dass das Leben stärker war, als der Hass. Es gibt wieder jüdisches Leben in Lörrach“.

Blume dankte Moshe Flomenmann für dessen Engagement für jüdische und nicht-jüdische Bürger – denn: Neben seinen Aufgaben in Lörrach und als Landesrabbiner ist Flomenmann seit Jahresbeginn auch Polizeirabbiner für Baden.

Bildung und konstruktiver Dialog

Antisemitismus und Menschenverachtung gab es immer – sie kleidet sich in unterschiedlichste Gewänder. Blume setzte dagegen auch die Bedeutung von Bildung, Wissenschaft und konstruktivem Dialog – und er übte in diesem Zusammenhang Kritik an der Querdenkerbewegung, in der wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet würden. Zudem warnte er ausdrücklich vor der Verrohung, die sich heute digital vernetzen und so verstärken könne.

Bei den Gästen der Veranstaltung zum „Tag der Demokratie“ bedankte sich der Antisemitismusbeauftragte – für das Signal, das von ihrer Anwesenheit ausgeht: „Sie tragen mit ihrer Teilnahme zum guten Namen Lörrachs bei.“ Zum Finale sangen alle gemeinsam das Volkslied „Die Gedanken sind frei“.

Mehr Fotos in unserer Galerie