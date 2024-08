„Willkommen in Vorderösterreich!“ So begrüßte Schönbett am Mittwoch die Teilnehmer. Das Interesse war groß. Sie führte bereits zum zweiten Mal durch den Stadtteil, der seit dem 1908 zu Lörrach gehört. Vorher war Stetten Teil des katholischen Vorderösterreich und musste dem Kloster Bad Säckingen „den Zehnten“ abliefern: jährlich 7000 Liter Wein, Roggen und zwei Schweine. Im Jahr 763 ist Stetten zum ersten Mal in einer Klosterurkunde erwähnt.