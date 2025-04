Stadtjubiläum: Firmen und Bürger haben in Todtnau Bäume gespendet

Bäume gespendet

Die drei Firmen hatten zuvor jeweils 250 Bäume für die Aktion gespendet. Auch zahlreiche Bürger haben gespendet, so dass es nun sogar möglich wäre, mehr als 1000 Bäume zu pflanzen. In einem Waldstück oberhalb des Walter-Wagner-Wegs werden die Bäume der Aktion sukzessive gesetzt. Zu erkennen ist die Fläche an einer Tafel in Form eines Baums, auf der über die „1000 Bäume-“Aktion informiert wird.

Andere Baumarten anpflanzen

Auf der Fläche seien bisher Fichten gewachsen, die aber durch Sturm umgeworfen worden waren. Anschließend habe sie der Borkenkäfer weiter geschwächt. Auf der Aufforstungsfläche werden nun, nach Angaben von Christian Suchomel, Sachgebietsleiter Forstbezirk Todtnau, Esskastanien, Douglasien und Roteichen gepflanzt. „Die Esskastanie hat eine gelbe Färbung, die Douglasie speichert viel Kohlendioxid und gibt ein gutes Holz und die Roteiche ist der Baum des Jahres“, stellt der Forstexperte fest. Zusammen ergäben sie ein gelb-rot-grünes Erscheinungsbild. Er erklärte, dass das Jahr 2024 das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen ist. Der Klimawandel mache die Anpflanzung anderer Baumarten als bisher notwendig.