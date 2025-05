Stadtjubiläum in Todtnau: Der Festreigen geht furios weiter

Am Sonntag, 15. Juni, 10 Uhr, wird dann die Todtnauer Jubiläumsglocke in der katholischen Kirche von Weihbischof Christian Würtz geweiht (wir berichteten).

Hochkarätiges Städtlifest

Nur eine Woche später startet das nächste Festwochenende: Das Städtlifest findet dieses Jahr an einem anderen Termin statt. Denn: „Wir wollten am Datum in der Gründungsurkunde von Todtnau die Raketen in den Himmel schießen“, erklärt Gerhard Asal von der Stadt. Zu den Höhepunkten am 21. und 22. Juni zählen der Sternmarsch der fünf Todtnauer Musikvereine, die „Münchner Zwietracht“ als hochrangige Oktoberfestband sowie das Abschlussfeuerwerk am Sonntag.

Es folgen viele weitere Veranstaltungen: der historische Vortrag zur Geschichte des Todtnauer Bergbaus am 4. Juli, und das Kabarett von Martin Wangler am 19. Juli in Muggenbrunn. Da in Todtnau ganze italienische Generationen leben, haben sich diese einen italienischen Tag ausgedacht, zu dem sie für Samstag, 13. September auf den Marktplatz einladen. Zur Forst-Exkursion lädt Gebietsleiter Christian Suchomel am Montag, 17. September, ein, bei einem Singfest mit Live-Band kann jeder am Freitag, 19. September, in Todtnauberg mitsingen. SWR-Promitalks finden am Sonntag 28. September mit Annkatrin Büche und am Sonntag, 15. November, mit Roland Haag, statt. Zur Ausstellung „Das Silber von Todtnau“ lädt der Verein Kulturhaus vom 4. bis 17. Oktober in den Gewölbekeller ein.