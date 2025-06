Stadtjubiläum: Nessler-Preis für Monika Schneider

Ein Denkmal gesetzt

Dass das Andenken von Karl-Ludwig Nessler, dem Todtnauer Erfinder der Dauerwelle, lebendig gehalten werde, sei vor allem Monika Schneider zu verdanken, so Hauth in seiner Ansprache. Sie gehörte 1985 zu den Gründungsmitgliedern des Heimatmuseums Todtnau, heute Kulturhaus, und wollte Nessler ein Denkmal setzen. Aus dem Nessler-Zimmer wurde dann aufgrund der überaus großen Resonanz ein ganzes Museum, das 2006 eröffnet wurde. Im gleichen Jahr wurde in Todtnau „100 Jahre Dauerwelle“ gefeiert. Robert Nessler, Enkel des Erfinders habe damals zu Schneider gesagt: „Sie haben unseren Vater und Großvater wieder näher zu uns gebracht“.

Große Auszeichnung für Monika Schneider (2. links), die vom Nessler-Kommitee den Nessler-Preis erhielt. Foto: Verena Wehrle

„Spuren hinterlassen

Hauth sprach von einem „ansteckenden Engagement“ und vom „Nessler-Fieber“. Schneider habe „durch ihr stilles, ständiges Tun seit über fünf Jahrzehnten Spuren hinterlassen“.