Stadtkino Basel: Der Maestro der Filmmusik

Diese Anekdote verdeutlicht zweierlei: Zum einen hat Morricone (1928 bis 2020) sich den in Zeiten der Internet-Lautsprecherei inflationär gebrauchten Status einer Legende und die damit einhergehende Autorität redlich erarbeitet. Der Italiener hat die Musik zu etwa 500 Kinofilmen geschrieben, darunter Klassiker wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968), „Für eine Handvoll Dollar“ (1964) oder „Zwei glorreiche Halunken“ (1966) – mit dem Stück „The Ecstasy of Gold“ aus letzterem Film eröffnen die Metal-Heroen Metallica seit 1983 jedes ihrer Konzerte. Zum anderen, das hat Morricone in Interviews immer wieder beteuert, ist es ihm unangenehm, auf seine Musik für Italowestern reduziert zu werden. Vielleicht brach er auch deswegen den Beifall nach den Stücken zu Filmen seines Schulfreundes Sergio Leone so abrupt ab.

Von den klassischen Leone-Filmen zu Unbekanntem

Die klassischen Leone-Filme werden auch im Stadtkino Basel gezeigt: Neben den Italowestern der 1960er-Jahre läuft auch das opulente, auf verschiedenen Zeitebenen spielende Mafia-Epos „Es war einmal in Amerika“ (1984). Die Filmreihe, die von Mitte Februar bis Ende März in dem Programmkino beim Theaterplatz zu sehen ist, will aber auch den eher unbekannten Morricone zeigen, wie Beat Schneider, Künstlerischer Direktor des Stadtkinos Basel, im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Als Beispiel nennt er den Film „Große Vögel, kleine Vögel“ („Uccellacci e uccellini“, eine 1966 erschienene Komödie von Pier Paolo Pasolini. In dem laut Schneider „großartig witzigen“ Film, der eine Art Tierfabel darstellt, werden die Würdigungen im Vorspann gesungen. Als der Name „Ennio Morricone“ erklingt, ist in dem bewusst einfach gehaltenen Lied im Hintergrund Gelächter zu hören.