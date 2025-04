Stadtkino Basel: Mehr als Reggae, Rastafari & Co.

Mit „The Harder They Come“ (1972) wird der wohl bekannteste Film aus der Karibik gezeigt. Mit „Rockers“ (1978) eine Art Pendant dazu, die aber in Europa weniger bekannt wurde. Beide Filme eint nicht zuletzt ihr Soundtrack: „The Harder They Come“ mit dem jamaikanischen Sänger Jimmy Cliff in der Hauptrolle wurde zum Wegbereiter des Reggae und zum Kultfilm, wenngleich dieser Begriff heutzutage inflationär gebraucht wird.