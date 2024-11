Stadtmusik: Der neue Mann am Zeller Taktstock

Präzision vermitteln

Auf die Frage nach seinen Zielen mit der Stadtmusik Zell kristallisiert sich ein Schwerpunkt heraus. Es ist ihm daran gelegen, das Orchester mit seinen Möglichkeiten weiter zu entwickeln, noch besser und genauer zu machen. Er sei ein Freund eines breit gefächerten Musikrepertoires und möchte hohe Präzision vermitteln, egal ob volkstümliche Musik, moderne Hits oder symphonische Blasmusik. Aber vor allem möchte er auch den Spaß am Musizieren mit in den Vordergrund stellen. „Ohne Spaß ist alles sowieso nur halb so viel wert“, sagt Schmid.

Natürlich ist ihm die Jugendarbeit ein wichtiges Anliegen, auch hier kann er sich vorstellen, sich mit einzubringen. Auf die Gretchenfrage in Zell antwortet Schmid souverän: Natürlich sei ihm bewusst, dass Fasnacht etwas Grundlegendes in der Schwanenstadt ist. Er selbst habe schon oft den Zeller Umzug angeschaut und man könne mit ihm auch an der schönen Zeller Fasnacht rechnen.

Auf Jubiläum vorbereiten

Am Montag, 4. November, fand bereits die allererste Probe unter seiner Leitung statt – gleich mit einem hoch gesetzten Ziel, dem Neujahrskonzert zur Eröffnung von „180 Jahre Stadtmusik Zell “ am 12. Januar 2025 in der Stadthalle. Schmid und sein neues Orchester sind hochmotiviert.