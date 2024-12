Stadtmusik Schopfheim: Ein Konzertabend voller Höhepunkte

Vielversprechende Jugend

Dirigent Wendland hat zwischenzeitlich aber offenkundig ganze Arbeit geleistet: Der Nachwuchs präsentierte gekonnt, temperamentvoll und mit spürbarer Spielfreude mitreißende Stücke, darunter eine Komposition von Markus Götz: „Jump an Joy“, also quasi Freudensprünge. Ein Höhepunkt war ein Medley des berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer. Mit präziser Dynamik und rhythmischer Energie wurden die Filmmelodien von „Gladiator“, „König der Löwen“ oder „Fluch der Karibik“ wiedergegeben. Die Jugendkapelle, nun bekleidet mit Nikolausmützen, durfte sich nach dem Klassiker „Let it snow“ erst nach einer weiteren Zugabe verabschieden. Die Jugendsprecherin Kira Invernale, erhielt für ihr jahrelanges Engagement ein Blumenpräsent.

Premiere mit Harfenspiel

Im zweiten Teil des Konzertes präsentierten sich die rund 40 Aktiven der Stadtmusik mit ihrem Leiter Joachim Wendland. Zum Start erklang mit „Rise of the Firebird“ von Steven Reineke ein klassisches Eröffnungswerk in einem kühnen und anregenden Fanfarenstil. Vom ersten Moment an vermittelte die Stadtmusik ihr hohes musikalisches Niveau, ihre Energie und Vitalität. Dann folgte eine Premiere für das Orchester: Zum ersten Mal spielten gab es einen Auftritt unter Mitwirkung einer Harfe. Mit der Suite „At Kitty O’Shea’s“ von Johan de Meij im Irish-Folk-Stil setzte das Orchester ein Highlight in einem an Höhepunkten ohnehin reichen Konzertabend. In der originellen Bearbeitung irischer Volksmusik unterstützte Yvonne Deusch-Cammarosano aus Maulburg das Orchester mit bezaubernden Klängen. Weich fließend, sanft wiegend, aber auch elegant perlend brachte die Harfenistin ihr Instrument zum Klingen. Sie ist in der Schweiz Dozentin für Harfe, unter anderem widmet sich sich in mehreren Ensembles der irischen Musik.