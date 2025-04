Stadtmusik Schopfheim: Gelungenes Zusammenspiel beim Frühlingskonzert

Dudelsack-Gruppe

Dann traten die Musiker für kurze Zeit von der Bühne, um den Klängen der Castle-Hill Pipers of the 79th District aus Badenweiler zu lauschen. Die „Pipers“ sind eine achtköpfige Dudelsack-Gruppe, die sich der traditionellen schottischen Musik gewidmet haben. Der Dudelsack ist aufgrund seiner markanten Klangfarbe ein Instrument, das Musiker immer wieder in ihre Kompositionen aufnehmen: man denke nur an „Tunes of War“ von der Heavy-Metal-Formation „Grave Digger“ oder die Kölsch-Rock Band „Black Föös“, die einen Text zur populären Komposition „Highland Cathedral“ geschrieben haben.

Die Pipers spielten zwei Sets: das traditionelle 2/4 March Set und das Competions-Set mit „Brown haired Maiden“, „Corriechoillies Welcome to the Northern Meeting“, „The 72nd Highland Farewell to Aberdeen“ und „The Earl of Mansfield“.