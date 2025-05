Die Sonntags-Matinees im Läublinpark des Weiler Kulturrings starten in die Saison: Am Sonntag, 25. Mai, wird dort als erstes Musikensemble in diesem Jahr von 11.30 Uhr bis 13 Uhr die Stadtmusik Weil am Rhein auf der Bühne im Läublinpark aufspielen. Das Konzert unter der Leitung von Kai Trimpin findet unter freiem Himmel statt. Ab 11 Uhr werden die Gäste mit einem Glas Sekt begrüßt, das der Kulturring anlässlich der Einweihung des Baums „Henrys Linde“ an der Bühne ausschenkt, informiert der Kulturrings-Vorsitzende René Winzer. Danach unterhält die Stadtmusik die Zuhörer mit ihrem Programm. Für das leibliche Wohl während und nach der Matinee ist gesorgt. Der Kulturring kümmert sich um Sitzgelegenheiten für die Besucher.