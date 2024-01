Stadtmusik Zell: Verein ist stolz auf den Nachwuchs

2023 konnten vier neue Aktivmitglieder aus dem Nachwuchsbereich in die Stadtmusik übernommen werden. Gleich fünf Musizierende spielten im Verbandsmusikorchester mit. Alice Fessmann erhielt das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber. In Gold erhielten diese Abzeichen Eva Kaufmann, Eva Girod und Nora Sidibe. Zum Jahresende waren 43 Musikschüler in Ausbildung. Das Konzert der Jungmusiker im Advent und der Auftritt an der Feier der Schweizerischen Bundesbahn sowie beim Chilbikonzert haben beeindruckt und begeistert. Als Team zeigte sich der Nachwuchs bei der 72-Stunden-Challenge der Stadt Zell. Der Aufbau eine Waldxylophons bei der Einsamen Tanne brachte eine beachtliche Spende ein.