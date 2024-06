Stadtradeln in Schopfheim: Startschuss am Samstag

In den kommenden drei Wochen wettfeiern verschiedene Teams darum, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zu erledigen – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit. „Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest“, lautet die Devise. Neben dem Wettbewerb unter den Teams geht es auch um die Gesamtkilometer, die innerhalb einer Gemeinde „erradelt“ werden. „Vielleicht gelingt es ja gemeinsam, das vergangene Jahr noch zu toppen und die 100 000-Kilometer-Marke zu knacken?!“, so die Stadt in einer Mitteilung zur Aktion. In Schopfheim haben sich 29 Teams –Vereine, Schulen, Firmen, Ortsteile oder Freundesgruppen – mit insgesamt 284 Radfahrern registriert – das ein oder andere Ein-Mann/Frau-Team ebenso wie das Theodor-Heuss-Gymnasium, das mit 72 Mitgliedern aktuell die meisten Mit-Radler hat. Unterm Stichwort „radelndes Rathaus“ ist auch die Stadtverwaltung mit 16 Teilnehmern dabei. Zu gewinnen gibt es Preise für Einzelpersonen und Teams – „und die eigene Gesundheit gewinnt auf jeden Fall“, heißt es.